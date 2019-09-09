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13:21 09.09.2019

Apple и Foxconn нарушили трудовое законодательство в Китае - СМИ

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Apple Inc. и его партнер Foxconn нарушили трудовое законодательство в Китае из-за слишком большого количества временных сотрудников на крупнейшей в мире фабрике по производству IPhone, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад China Labor Watch (CLW).

С целью проведения расследования сотрудники организации, которая анализирует условия труда на китайских предприятиях, работали на фабрике Foxxconn в Чжэнчжоу под прикрытием, при этом один из них провел там четыре года.

В результате им удалось выяснить, что количество временных сотрудников в августе составило около 50% от общего числа персонала. При этом, согласно китайскому законодательству, максимально допустимой нормой является 10%.

Организация сообщила, что в прошлом также обнаружила другие случаи нарушения трудового законодательства со стороны партнеров Apple.

В заявлении Apple говорится, что после проведения расследования компания установила, что "процент временных сотрудников превышает наши стандарты" и что она "тесно сотрудничает с Foxconn для урегулирования этой проблемы".

В число временных работников входили студенты, которые проходили стажировку, завершившуюся в конце августа, и теперь общий показатель временных сотрудников составляет около 30%, однако это все еще является нарушением, отмечает CLW.

Временные сотрудники не имеют права на оплачиваемый больничный, отпуск и страховку. Хотя их зарплата может быть выше обычной, они получают ее от сторонних компаний и Foxconn не нанимает их напрямую.

Теги: #foxconn #китай #apple
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