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13:13 06.09.2019

NewsOne просит признать противоправным решение о проведении проверки канала - суд

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NewsOne просит признать противоправным решение о проведении проверки канала - суд

Телеканал NewsOne (ООО "Новости 24 часа") оспаривает в Окружном административном суде города Киева решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщается на странице суда в пятницу.

"NewsOne просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета… о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.

Теги: #суд #newsone
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