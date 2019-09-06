NewsOne просит признать противоправным решение о проведении проверки канала - суд

Телеканал NewsOne (ООО "Новости 24 часа") оспаривает в Окружном административном суде города Киева решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, сообщается на странице суда в пятницу.

"NewsOne просит суд признать противоправным и отменить решение Национального совета… о назначении внеплановой выездной проверки телеканала на предмет соблюдения требований закона Украины "Об информации", - говорится в сообщении.

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по этому административному иску.