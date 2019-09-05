NewsOne расценивает иск Нацсовета об аннулировании лицензии как цензуру

Телеканал NewsOne (ООО "Новости 24 часа") расценивает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу юридической санкции – обращение в суд с иском об аннулировании лицензии – как наступление на свободу слова в Украине, внедрение цензуры и попытку новой власти вытеснить независимые СМИ из телерадиопространства Украины

Как сообщается в заявлении на сайте телеканала, в NewsOne подчеркивают: решение Нацсовета базируется на многочисленных нарушениях закона, которые имели место до и во время внеплановой проверки телеканала.

"Национальный совет откровенно и цинично продемонстрировал пренебрежение правовыми процедурами и прибег к грубому давлению на собственных работников ради уничтожения независимого телеканала. Вероятно, получить индульгенцию за старые грехи от новой власти важнее, чем соблюдать демократические принципы и отстаивать идеалы правового государства", - говорится в тексте заявления NewsOne.

Как подчеркивается в нем, в условиях концентрации вертикали властных полномочий в руках одной политической силы, создания в Верховной Раде монокоалиции и неоднократных заявлений представителей новой власти о необходимости решения "проблемы" с независимыми информационными телеканалами решения Нацсовета можно расценивать как шаг к узурпации власти, путь к построению автократического государства, монополизации информационного пространства страны с одной точкой зрения на развитие государства и общества.

Телеканал NewsOne также заявил, что продолжит борьбу за свободу слова и плюрализм мыслей в украинском обществе.

"Мы будем отстаивать право наших зрителей на свободное выражение мнения в суде, обратились к украинским и международным государственным органам и общественным организациям с призывом вмешаться в действия одиозного государственного органа, который за последние пять лет неоднократно становился центром громких скандалов, связанных с фактами цензуры и попытками давления на независимые СМИ", - утверждают на телеканале.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne. Это решение Нацсовет принял единогласно.