Телеком

16:05 05.09.2019

Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала ZIK

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Нацсовет по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала ZIK

 Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания удовлетворил заявления ООО "ТРК "Мист ТБ" (логотип "ZIK", Львов) и ООО "ТРК "Новые коммуникации" (логотип "Z ZIK") об изменении бенефициарного владельца и назначил ZIK внеплановую выездную проверку.

Согласно сообщению на сайте регулятора, теперь в спутниковых лицензиях ТРК "Мист ТВ" и ТРК "Новые коммуникации", а также в лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 "Новых коммуникаций" конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.

Кроме того, регулятор сообщает, что по результатам мониторинга спутникового вещания ТРК "Мист ТВ" от 27 августа 2019 года Нацсовет зафиксировал отсутствие вещания по параметрам, указанным в лицензии, что является нарушением требований закона "О телевидении и радиовещании".

"Национальный совет, руководствуясь ч. 1 ст. 70 этого закона ("О телевидении и радиовещании" – ИФ), ст. 13 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", абз. 3 п. 3 р. III Инструкции о порядке осуществления мониторинга телерадиопрограмм, проведения проверок телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги, назначил внеплановую выездную проверку деятельности этого вещателя", - указывается в сообщении.

Ранее заместитель главы Нацсовета Уляна Фещук заявляла, что у регулятора нет доказательств связи телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

По ее словам, Нацсовет сотрудничает с Антимонопольным комитетом Украины по установлению связи между конечными бенефициарными собственниками телеканалов "112. Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщалось, в июне 2019 года Козак, владелец телеканалов "112 Украина" и NewsOne, стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK и заявил о создании медиахолдинга "Новости".

Теги: #проверка #телерадиовещание #нацсовет #zik
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