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15:47 05.09.2019

Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

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Нацсовет по телерадиовещанию обратился в суд об аннулировании лицензии NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") и перенес рассмотрение вопроса по "112 Украина" на следующее заседание.

"Мы подчеркиваем, что Нацсовет никоим образом не закрывает канал и не отбирает лицензии. Мы обращаемся в суд, чтобы тот своим решением утвердил этот очень сложный вопрос. И это также означает, что канал от сегодняшнего дня не останавливает вещание. Он работает, никто не лишается работы и не выходит на улицу, пока суд не рассмотрит этот вопрос", - сказала замглавы регулятора Ольга Герасимьюк на заседании Нацсовета в четверг.

В свою очередь, член Нацсовета Уляна Фещук подчеркнула: это максимальная санкция со стороны Нацсовет.

"Подытоживаю: признано разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире ТОВ "Новости 24 часа" в период с 6 июня по 8 июля 2019 года. Обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии", - заявила Герасимьюк.

Это решение Нацсовет принял единогласно.

В то же время рассмотрение вопроса об итогах внеплановой проверки телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина", решено перенести на следующее заседание.

Как сообщалось, Нацсовет по телерадиовещанию в конце июля 2019 года в ходе внеплановой проверки NewsOne зафиксировал нарушения в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявлял: если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, по его прогнозам, относительно NewsOne будут применены санкции.

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались 12 июля провести двухчасовой телемост "Надо поговорить".

Теги: #суд #112_украина #нацсовет #newsone
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