Министерство цифровой трансформации ищет замминистра – выходца из крупной ИТ-компании

Министерство цифровой трансформации ищет человека на позицию заместителя министра цифровой трансформации, который уже создал собственную крупную ИТ-компанию в Украине.

"Хотел бы сказать несколько слов о министерстве и чем мы будем заниматься… Когда мы думали о министерстве – мы опрелелили четкие цели с конкретными KPI, чтобы их достичь за ближайшие несколько лет… Министерство цифровой трансформации – в первую очередь про трансформацию государства. Но она невозможна без трансформации развития ИТ-отрасли", - заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе встречи правительства с экспортными IT-компаниями в среду в Киеве.

По его словам, сейчас министерство ищет человека на позицию замминистра, который должен быть выходцем из ИТ-индустрии, который уже создал продуктовую или аутсорсинговую компанию, у которого есть опыт работы в этой сфере. "Это должен быть человек, который себя уже реализовал, у него тысячи или сотни сотрудников, и сейчас он хочет трансформировать свой опыт на государство", - заявил Федоров.

Он также анонсировал скорое открытие сайта министерства. "Данные о пресс-службе вы найдете на сайте министерства, который появится скоро. Очень скоро", - заявил он, комментируя вопросы журналистов о возможности связаться с ним по рабочим вопросам. По словам Федорова, у него уже есть команда, которая работает над основными вопросами индустрии.