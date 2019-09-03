Телеком

10:39 03.09.2019

Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортам и блокировать "серые" телефоны

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Депутаты предлагают продавать sim-карты по паспортам и блокировать "серые" телефоны

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1083 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, документ предлагает ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в частности возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов и разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр. Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

Теги: #sim_карты #продажа #телефон
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