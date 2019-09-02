Телеком

18:55 02.09.2019

Министр Бородянский о создании украинского русскоязычного телеканала: Я бы не спешил

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Министр Бородянский о создании украинского русскоязычного телеканала: Я бы не спешил

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявляет, что создание украинского русскоязычного телеканала не является единственно возможным инструментом достижения поставленной идеологами проекта задачи и выступает за то, чтобы сперва взвесить его целесообразность.

В интервью изданию "lb.ua", опубликованном в понедельник, отвечая на вопрос об идее создания такого телеканала, он сказал: "Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим".

"Мое отношение такое: я считаю, что вначале мы должны сформулировать задачу. Мы хотим создать русскоязычный телеканал, чтобы что?... Мы должны сказать: вот есть задача, вот есть инструменты, вот есть последствия их использования. Вот есть ресурс, который необходимо на это потратить. Выложили, посмотрели, покрутили, сказали - окей, действительно эту задачу можно решить русскоязычным каналом, стоить это будет столько-то денег. Или нет, эту задачу можно решить по-другому, и элементы этого решения нам еще дадут каких-то побочных эффектов", - сказал Бородянский.

При этом, комментируя слова идеологов проекта о том, что создание такого телеканала нужно, чтобы "вернуть умы людей", проживающих на оккупированных территориях, министр задался вопросом: "Что значит "вернуть умы"? Как мы это будем мерять?".

"Задача государства какая? Оно должно думать, сколько социоэкономических эффектов принесет один вложенный доллар. Американцы говорят, что один доллар, вложенный в культуру, дает социоэкономических эффектов на 20 долларов", - подчеркнул в этом контексте Бородянский.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский еще в ходе избирательной кампании в марте текущего года заявил о намерениях создать русскоязычный канал, который вещал бы на территорию Крыма и Донбасса, в ЕС, США и Израиле, и показывал "прагматично и правильно реальные новости, реальную жизнь в Украине". "Мы должны им (жителям оккупированных территорий – ИФ) говорить, что их обманули, проводя информационную войну, что у них отбирают русский язык. Мы же понимаем, что язык не являлся причиной эскалации России. Говорить им, что единственное, на чем их поймали, что у них якобы хотят забрать этот русский язык. Я бы целенаправленно это делал", - заявлял он.

В июле заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал. По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил он.

По его словам, в команде президента Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

Теги: #телеканал #язык #минкультуры #политика #бородянский
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