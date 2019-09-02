НСЖУ - за предоставление общественности доказательств обоснованности обысков в НОТУ

Национальный союз журналистов Украины считает проведение обысков в помещении СМИ и в домах медиа-менеджеров чрезвычайной ситуацией, написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на с странице в Facebook.

"НСЖУ разделяет обеспокоенность наших коллег из Общественного вещателя и международных партнеров (в частности, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезире) обысками, проведенными в НОТУ и в домеах сотрудников НОТУ, в частности председателя правления Зураба Аласании", - написал он.

По словам Томиленко, обыски в помещении СМИ и в домах медиа-менеджеров - чрезвычайная ситуация.

"Соответственно, правоохранительные органы - ГБР и СБУ - должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий. Нынешнее расследование по отношению к НОТУ должно проходить под общественным контролем отечественных и международных медиа и правозащитных организаций, представителей парламента и при участии набсовета НОТУ", - считает глава НСЖУ.

При этом он подчеркнул, что любое расследование не должно быть инструментом влияния на редакционную политику СМИ.

Как сообщалось, ГБР 30 августа провело обыски в офисе НОТУ и в доме его главы в Киеве.

Аласания считает НОТУ неподотчетной ГБР, но политической подоплеки под обысками не видит.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезир на официальной странице в Twitter выразил обеспокоенность в связи с обысками главного офиса НОТУ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности, о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал белорусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы шесть раз пересекал российскую границу, в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.