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10:17 02.09.2019

В ОБСЕ обеспокоены обысками в НОТУ

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В ОБСЕ обеспокоены обысками в НОТУ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на официальной странице в Twitter выразил свою обеспокоенность в связи с обысками главного офиса Национальной общественной телерадиокомпании, которые прошли 30 августа 2019 года.

"Я обеспокоен обыском в офисе "UA: Перший", а также в домах медиаменеджеров государственной компании, в том числе Зураба Аласании", - написал Дезир в пятницу

Он призвал власти Украины воздержаться от любого давления на независимость общественного вещателя.

Как сообщалось,30 августа ГБР провело обыски в офисе НОТУ и в доме у его главы в Киеве.

Аласания считает НОТУ неподотчетной ГБР, но политической подоплеки под обысками не видит.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан через суд хочет добиться, чтобы журналисты программы "Схемы" и НОТУ опровергли недостоверную информацию, в частности, о том, что в 2018 году-начале 2019 года он пересекал беларусский воздушный участок границы 11 раз, а начиная с 2014 года якобы шесть раз пересекал российскую границу, и в аэропорту "Внуково" зафиксировано его три взлета и три вылета.

Теги: #ноту #обсе #обыски
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