Телеком

14:01 29.08.2019

Суд в Южной Корее отправил на пересмотр дело "наследника Samsung"

1 мин читать

Верховный суд Южной Кореи отправил на пересмотр дело вице-президента и фактического главы Samsung Electronics Ли Чжэ Ена, сообщает в четверг агентство "Ренхап".

"В окончательном вердикте Верховный суд Южной Кореи дал указание нижестоящему суду пересмотреть решение, принятое в феврале 2018 года", - отмечает агентство.

Тогда Высокий суд Сеула снял с Ли Чжэ Ена ряд серьезных обвинений в коррупции и сократил ему срок заключения вдвое - до 2,5 лет. Таким образом, Ли Чжэ Ен, проведя в заключении почти год, был выпущен на свободу.

Дело "наследника Samsung" связано с коррупционным скандалом, разразившимся ранее вокруг бывшего президента страны Пак Кын Хе.

Теги: #корея #samsung
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 19.08.2019
Бойкот японских товаров в Южной Корее набирает обороты на фоне дипломатического конфликта

Бойкот японских товаров в Южной Корее набирает обороты на фоне дипломатического конфликта

11:51 31.07.2019
Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

13:10 29.07.2019
Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

11:44 29.07.2019
Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

11:14 25.07.2019
Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

19:34 19.07.2019
В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

В Южной Корее начали массово бойкотировать японские товары

11:13 20.06.2019
Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

Корейская GS E&C построит в Закарпатской области 2 СЭС общей мощностью 24 МВт

10:23 25.04.2019
Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

Путин обсудил с Ким Чен Ыном возможности улучшения ситуации на Корейском полуострове

09:39 23.04.2019
Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

00:06 21.02.2019
Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Руководство "112.Украина" требует от властей немедленно прекратить давление на телеканал – заявление

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

ПОСЛЕДНЕЕ

Sony продаст все свои акции Olympus самой компании за $760 млн

ТeamViewer запланировал IPO во Франкфурте

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 5 FM-частот для музыкально-развлекательного вещания

"1+1 media" оценивает потери медиарынка в 2019 г. от пиратства и низкого ARPU в 4 млрд грн

"1+1 media" после кодирования спутникового сигнала отмаркирует свои каналы в Т2

"1+1 media" расширит сотрудничество с FILM.UA Group и VIMN

Киевстар подключил к 4G-сети еще 69 населенных пунктов в 11 областях Украины

lifecell запускает Mobile ID для корпоративных абонентов

Расширение ЗСТ с Израилем на сферу услуг упростит закупку украинских ІТ-услуг для израильских компаний – мнение

Прибыль Xiaomi во втором квартале не оправдала прогнозов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА