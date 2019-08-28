Телеком

16:17 28.08.2019

ТeamViewer запланировал IPO во Франкфурте

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Германский разработчик программного обеспечения для удаленного доступа к компьютерам TeamViewer решил провести в 2019 году первичное размещение акций на Франкфуртской фондовой бирже. Для германских технологических компаний это станет одним из крупнейших IPO последних лет, пишет Financial Times.

По оценке источника издания, по итогам размещения компания может быть оценена в 4-5 млрд евро. Владелец TeamViewer, инвесткомпания Permira может продать в ходе IPO от 30% до 40% своей доли. Пять лет назад она купила TeamViewer за 870 млн евро. Глава Permira в Германии, Австрии и Швейцарии Йорг Рокенхойзер отметил, что TeamViewer вырос из локального производителя софта в лидирующую глобальную платформу, и IPO будет логичным шагом, который позволит владельцам этого актива полностью воспользоваться потенциалом публично торгуемой компании.

TeamViewer создает и продает ПО для удаленного контроля за компьютерами, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций на различных языках, включая русский. Программы компании были установлены более чем на 2 млн устройств с момента ее создания в 2005 году, а в настоящее время они используются примерно на 45 млн устройствах по всему миру.

В прошлом году TeamViewer перешел с продаж на подписную модель, и в настоящее время имеет свыше 360 тысяч подписчиков. Доходы от оплаты услуг по итогам 2018 году увеличились на четверть - до 230 млн евро, в первом полугодии текущего года они выросли на 37% и достигли 142 млн евро.

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