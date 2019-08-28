Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 5 FM-частот для музыкально-развлекательного вещания

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания объявляет конкурс на вещание на 5 FM-частотах в четырех областях.

Как сообщается на сайте регулятора в среду, объявление о конкурсе опубликовано в газете "Голос Украины" (№ 162).

Согласно конкурсным требованиям к программной концепции, не менее 50% в общем объеме собственного вещания должны составлять развлекательные передачи с подборкой музыкальных произведений. Разрешается ретрансляция программ и использование данных других вещателей.

Передачи должны осуществляться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством.

На конкурс выставлены частоты в Житомире (98,2 МГц), Львове (105,4 МГц), Полтаве (96,2 МГц), Кременчуге (Полтавская обл.) (93,4 МГц) и Херсоне (90,4 МГц).

Итоги конкурса должны быть подведены до 27 декабря 2019 года.

Ранее Нацсовет объявил конкурс на 11 FM-частот в семи областях для местного вещания.