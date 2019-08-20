Расширение ЗСТ с Израилем на сферу услуг упростит закупку украинских ІТ-услуг для израильских компаний – мнение

Расширение соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем упростит для израильских компаний закупку ІТ-услуг в Украине, полагает глава наблюдательного совета Торгово-промышленной платы Украина-Израиль Евгений Шульгин.

"В Израиле существуют огромные ограничения относительно оплаты услуг за пределами государства, налоговые ограничения. Если государства договорятся о льготах в сфере услуг, то это окажет серьезную поддержку ІТ-отрасли в Украине. Это упростит закупку украинских ІТ-услуг для израильских компаний. На текущий момент это довольно сложная процедура", – сказал Шульгин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, расширение ЗСТ на сферу услуг также необходимо для углубления сотрудничества между ІТ-компаниями двух стран.

"Это позволит легитимизировать вынесение большего количества услуг в Украину, упростит создание совместных продуктов", – подчеркнул Шульгин.

Как сообщалось, в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стороны договорились начать обсуждение расширения соглашения о ЗСТ между двумя странами на сферу услуг.

Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ новым составом Кнессета после выборов 17 сентября