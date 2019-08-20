Телеком

15:41 20.08.2019

Руководство "112.Украина" требует от властей немедленно прекратить давление на телеканал – заявление

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Руководство "112.Украина" требует от властей немедленно прекратить давление на телеканал – заявление

 Телеканал "112.Украина" выражает крайнюю обеспокоенность информацией о намерениях руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана установить контроль над телеканалом путем его ареста и передачи Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"СМИ утверждают, что цель Андрея Богдана – получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны путем наложения ареста и передачи телеканала Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). В случае наложения ареста управление каналом будет передано АРМА, которое сможет передать это имущество в управление частной компании, выигравшей соответствующий конкурс. Таким образом, законный владелец потеряет телеканал, а зритель – право на получение альтернативной информации", - сказано в заявлении, обнародованном на сайте телеканала во вторник.

Юридическая служба телеканала заявляет, что указанный план "абсолютно незаконный", а его реализация будет означать отсутствие в Украине законности и "начало в стране режима авторитаризма и диктатуры".

"Также, по сообщениям ряда СМИ, Богдан встречался с судьями, рассматривающими дело, после решения в котором канал может фактически прекратить вещание. К тому же Нацсовет по телевидению назначил ряд проверок вещания канала, что тоже может свидетельствовать о целенаправленной кампании по оказанию давления на вещателя и поиске малейших юридических лазеек для закрытия канала", - сказано в заявлении.

"Мы считаем такую позицию Офиса президента Зеленского возмутительной", - заявили на телеканале "112.Украина".

Телеканал обращается в Совет Европы, Европейский парламент, а также к Международному редакционному совету с призывом обеспечить защиту свободы слова в Украине.

"Мы требуем от властей немедленно прекратить давление на "112.Украина". Нас смотрят миллионы граждан Украины, которые сделали свой выбор. Уважаемый президент Украины, Владимир Зеленский, ваши предшественники, которые боролись с инакомыслием, получили политическое наказание за свои действия. Не повторяйте их путь. Боритесь с бедностью, а не с неугодными каналами", - сказано в заявлении.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело относительно телеканала "112.Украина", вследствие чего имущество телеканала может быть арестовано.

Теги: #телеканал #офис_президента #богдан #112_канал #арма
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