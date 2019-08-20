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09:59 20.08.2019

Twitter заморозил тысячи аккаунтов, связанных с кампанией против акций протеста в Гонконге

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Twitter заморозил тысячи аккаунтов, связанных с кампанией против акций протеста в Гонконге

Социальные сети Facebook и Twitter в понедельник приостановили работу тысяч аккаунтов, которые использовались Китаем для распространения критических сообщений о протестном движении в Гонконге, сообщил в понедельник американский телеканал CNBC.

"В ходе наших расследований мы получили доказательства того, что речь идет о скоординированной государственной операции, - говорится в заявлении Twitter. - В частности, мы определили большие группы учетных записей, которые работали скоординировано".

Twitter отметил, что "кампания по дезинформации" была разработана, чтобы "посеять в Гонконге политическую рознь, в том числе подорвать легитимность и политическое протестное движение".

Сообщается, что работа еще более 200 тыс. аккаунтов кампании была приостановлена еще до проявления активности в социальной сети.

В правительстве Гонконга, специального административного района КНР, ранее отметили, что массовые акции в случае их продолжения "приведут к существенному подрыву туризма, а также к еще более серьезному ухудшению доверия к экономике и навредят репутации Гонконга, как международного финансового и делового центра".

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

Теги: #twitter #facebook #соцсети
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