Телеком

20:43 19.08.2019

Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп

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Google должна понести наказание за манипулирование мнением избирателей, считает Трамп

Компанию Google необходимо привлечь к ответственности за манипулирование голосами избирателей в пользу Хиллари Клинтон, считает президент США Дональд Трамп.

"Ого! Только что вышел доклад! Google манипулировал от 2,6 до 16 млн голосов избирателей в пользу Хиллари Клинтон на выборах 2016 года", - написал Трамп в понедельник в своем Twitter.

"Этот доклад выпустил человек, поддерживающий Клинтон, а не Трампа! Google следует привлечь к ответственности", - продолжил Трамп, отметив: "Моя победа была даже больше, чем я думал".

По данным западных СМИ, речь идет о докладе, распространенном на американском ультраконсервативном сайте Judicial Watch. В то же время, в сообщениях отмечается, что данные, публикуемые на этом сайте, далеко не всегда соответствуют действительности.

Американская пресса отмечает, что у Трампа достаточно мотивов, чтобы инициировать разбирательство в отношении компании Google. Будучи кандидатом в президенты на выборах 2016 года, он высказал предположение о том, что эта компания активно "придерживала" отрицательные новости о его основной конкурентке Хиллари Клинтон. Затем он неоднократно повторял эти заявления, несмотря на недостаток доказательств.

Теги: #сша #трамп #гугл #мнение
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