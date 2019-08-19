"Киевстар" запустил услугу целевых SMS-рассылок для бизнеса на основе BigData

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустила новый продукт на основе анализа больших данных (BigData) - Business Data Solution, с помощью которого компании смогут самостоятельно формировать целевые SMS-рассылки, адресуя их только тем клиентам, которые заинтересованы в получении рекламной информации.

Выборка получателей смс-рекламы формируется из списка абонентов, которые подписались на услугу смс-рассылки об эксклюзивных скидках и специальных предложениях от партнеров "Киевстар" - "Мои скидки", и дали согласие на получение таких сообщений.

"Работая в системе, пользователь самостоятельно определяет аудиторию для коммуникации, выбирает желаемый период и создает текст. Для облегчения процесса управления затратами в интерфейсе программы отображается прогнозируемая стоимость коммуникации во время ее создания. По завершению периода рассылки сообщений есть возможность просмотреть статистику, которая позволяет оценить эффективность промо и помогает в планировании дальнейших коммуникаций. Оплата услуги заказчиком осуществляется только за доставленные сообщения", - отмечается в сообщении оператора.

Business Data Solution — система с доступом через WEB-интерфейс, в которой можно работать как самостоятельно, так и командами в любое время.

В компании подчеркивают, что "Киевстар" соблюдает законы Украины "Об информации" и "О защите персональных данных", не передает и не продает персональные данные абонентов.

Все аналитические модели с использованием BigData строятся на основе не персонифицированных и зашифрованных данных.

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).