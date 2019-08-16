"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по качеству сети в 2018г – исследование

Французская speed-test компания nPerf обнародовала результаты исследования скорости и качества мобильного интернета трех крупнейших операторов в Украине, на первом месте - компания "Киевстар", сообщается в презентации на сайте nPerf.

Исследование проводилось в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, специалисты nPerf суммарно проанализировали более 23,1 тыс. тестов в сетях 2G, 3G, 4G.

Количество обычных тестов скорости сети составило 10,2 тыс., количество тестов во время просмотра web-страниц - 3,8 тыс. измерений, а количество тестов во время стриминга – почти 3 тыс.

При этом в сети "Киевстар" было проведено 54,9% измерений, в сети "Vodafone Украина" – 28,3%, а у lifecell - всего 16,8%. Процент успешности выполнения тестов на сетях операторов составил 91,95%, 91,11% и 88,05% соответственно.

Согласно отчету nPerf, средняя скорость передачи данных в сети "Киевстар" достигала 22,76 Мбит/с на прием и 13,12 Мбит/с на передачу, тогда как у "Vodafone Украина" эти показатели составили 15,09 Мбит/с и 7,64 Мбит/с соответственно, а у lifecell - 14,94 Мбит/с и 6,36 Мбит/с.

Также "Киевстар" достиг лучшего результата по показателю качества видеостриминга – 84,65% (против 82,5 у lifecell и 73,97% у "Vodafone Украина").

В то же время, по среднему показателю задержки в прохождении сигнала лидирует третий по величине мобильный оператор Украины, компания lifecell - 61,65 мс. На втором месте здесь "Киевстар" - 62,92 мс, "Vodafone Украина" - на третьем, с показателем 83,92 мс.

По результатам всех тестов мобильная сеть "Киевстар" набрала 56,57 тыс. баллов, обойдя "Vodafone Украина" почти на 9 тыс. баллов.

Как сообщалось, согласно данным nPerf, "Ланет" и "Триолан" опередили "Киевстар" и "Укртелеком" по качеству сети в 2018 году.