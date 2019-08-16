Телеком

12:37 16.08.2019

"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по качеству сети в 2018г – исследование

2 мин читать
"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по качеству сети в 2018г – исследование

Французская speed-test компания nPerf обнародовала результаты исследования скорости и качества мобильного интернета трех крупнейших операторов в Украине, на первом месте - компания "Киевстар", сообщается в презентации на сайте nPerf.

Исследование проводилось в период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, специалисты nPerf суммарно проанализировали более 23,1 тыс. тестов в сетях 2G, 3G, 4G.

Количество обычных тестов скорости сети составило 10,2 тыс., количество тестов во время просмотра web-страниц - 3,8 тыс. измерений, а количество тестов во время стриминга – почти 3 тыс.

При этом в сети "Киевстар" было проведено 54,9% измерений, в сети "Vodafone Украина" – 28,3%, а у lifecell - всего 16,8%. Процент успешности выполнения тестов на сетях операторов составил 91,95%, 91,11% и 88,05% соответственно.

Согласно отчету nPerf, средняя скорость передачи данных в сети "Киевстар" достигала 22,76 Мбит/с на прием и 13,12 Мбит/с на передачу, тогда как у "Vodafone Украина" эти показатели составили 15,09 Мбит/с и 7,64 Мбит/с соответственно, а у lifecell - 14,94 Мбит/с и 6,36 Мбит/с.

Также "Киевстар" достиг лучшего результата по показателю качества видеостриминга – 84,65% (против 82,5 у lifecell и 73,97% у "Vodafone Украина").

В то же время, по среднему показателю задержки в прохождении сигнала лидирует третий по величине мобильный оператор Украины, компания lifecell - 61,65 мс. На втором месте здесь "Киевстар" - 62,92 мс, "Vodafone Украина" - на третьем, с показателем 83,92 мс.

По результатам всех тестов мобильная сеть "Киевстар" набрала 56,57 тыс. баллов, обойдя "Vodafone Украина" почти на 9 тыс. баллов.

Как сообщалось, согласно данным nPerf, "Ланет" и "Триолан" опередили "Киевстар" и "Укртелеком" по качеству сети в 2018 году.

Теги: #киевстар #мобильные_операторы #lifecell #интернет #vodafone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 14.08.2019
"Киевстар" в сентябре обновит условия для абонентов архивных тарифных планов

"Киевстар" в сентябре обновит условия для абонентов архивных тарифных планов

16:41 14.08.2019
Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

Суд обязал провайдеров заблокировать доступ к сайту, предоставляющему услуги по обмену запрещенных в Украине электронных денег

16:06 14.08.2019
lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

15:45 14.08.2019
Украинцы предпочитают смартфоны с 2 SIM-картами и большим экраном на Android - Vodafone Retail

Украинцы предпочитают смартфоны с 2 SIM-картами и большим экраном на Android - Vodafone Retail

13:24 14.08.2019
"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

10:20 08.08.2019
Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

17:27 07.08.2019
lifecell включил Instagram и Twitter в перечень безлимитных соцсетей для своих тарифов

lifecell включил Instagram и Twitter в перечень безлимитных соцсетей для своих тарифов

16:44 05.08.2019
Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

13:24 05.08.2019
"Киевстар" во II кв. увеличил количество смартфонов в сети на 19%

"Киевстар" во II кв. увеличил количество смартфонов в сети на 19%

13:18 01.08.2019
lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

lifecell во II кв. увеличил чистый убыток на 41,8%, доход – на 16,1%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет частотных присвоений для ряда населенных пунктов в 4 областях

Нацсовет по телерадиовещанию через суд аннулирует лицензии 17 медиа и провайдеров, не подавших информацию о структуре собственности

Кодирование спутникового телесигнала не повлияет на работу телеком-рынка в Украине - руководитель видеосервиса Megogo

Нацсовет перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки NewsOne

Прокуроры обвинили укравшего данные Capital One хакера в атаках на другие компании

"Триолан" заблокировал сайт "Корреспондента" вместо закрытия доступа пользователей к его блогоплатформам

Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

Основатель Rozetka сомневается в пользе введения блокирования нелегально ввезенных телефонов по IMEI

Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress.com

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА