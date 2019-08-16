Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет частотных присвоений для ряда населенных пунктов в 4 областях

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания закажет в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" просчет новых частот для нужд аналогового звукового вещания, цифрового местного телерадиовещания для ряда населенных пунктов в четырех областях.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 15 августа.

Согласно сообщению Нацсовета, для аналогового звукового вещания в населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей будет заказан просчет четырех новых частотных присвоений в диапазоне 87,5-108,0 МГц.

Для временного радиовещания будет заказан просчет частот в Авдеевке и Марьинке Донецкой области, а также в Скадовске и Лазурном Херсонской области.

Кроме того регулятор закажет просчет новых частотных присвоений для цифрового местного вещания в шести населенных пунктах Волынской области.