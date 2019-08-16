Телеком

11:52 16.08.2019

Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет частотных присвоений для ряда населенных пунктов в 4 областях

1 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию закажет в УГЦР просчет частотных присвоений для ряда населенных пунктов в 4 областях

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания закажет в ГП "Украинский государственный центр радиочастот" просчет новых частот для нужд аналогового звукового вещания, цифрового местного телерадиовещания для ряда населенных пунктов в четырех областях.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 15 августа.

Согласно сообщению Нацсовета, для аналогового звукового вещания в населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей будет заказан просчет четырех новых частотных присвоений в диапазоне 87,5-108,0 МГц.

Для временного радиовещания будет заказан просчет частот в Авдеевке и Марьинке Донецкой области, а также в Скадовске и Лазурном Херсонской области.

Кроме того регулятор закажет просчет новых частотных присвоений для цифрового местного вещания в шести населенных пунктах Волынской области.

Теги: #телерадиовещание #частоты #нацсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 16.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию через суд аннулирует лицензии 17 медиа и провайдеров, не подавших информацию о структуре собственности

Нацсовет по телерадиовещанию через суд аннулирует лицензии 17 медиа и провайдеров, не подавших информацию о структуре собственности

15:08 15.08.2019
Нацсовет перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки NewsOne

Нацсовет перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки NewsOne

16:17 09.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

12:42 08.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

12:12 08.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

16:50 17.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

13:00 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

12:46 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

15:45 15.07.2019
В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

14:22 15.07.2019
Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Новый член Нацсовета по телерадиовещанию Зиневич утверждает, что не является "человеком Коломойского"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" опередил "Vodafone Украина" и lifecell по качеству сети в 2018г – исследование

Кодирование спутникового телесигнала не повлияет на работу телеком-рынка в Украине - руководитель видеосервиса Megogo

Прокуроры обвинили укравшего данные Capital One хакера в атаках на другие компании

"Триолан" заблокировал сайт "Корреспондента" вместо закрытия доступа пользователей к его блогоплатформам

Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

Основатель Rozetka сомневается в пользе введения блокирования нелегально ввезенных телефонов по IMEI

"Киевстар" в сентябре обновит условия для абонентов архивных тарифных планов

lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

Украинцы предпочитают смартфоны с 2 SIM-картами и большим экраном на Android - Vodafone Retail

"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА