Нацсовет по телерадиовещанию через суд аннулирует лицензии 17 медиа и провайдеров, не подавших информацию о структуре собственности

Национальный сонет по вопросам телевидения и радиовещания решил обратиться в суд относительно аннулирования лицензий 17 телерадиоорганизаций и провайдеров программной услуги из-за нарушения установленных законом сроков подачи регулятору информации о структуре собственности или полного пренебрежения данным требованием.

Как отмечается на сайте Нацсовета, компании, в отношении которых госрегулятор принял решение обратиться в суд, нарушили эту норму закона не впервые.

В перечень компаний, чьи лицензии Нацсовет планирует аннулировать, вошли: Гороховская районная редакция проводного вещания, "ТКС Полесье", "Запорожские цифровые коммуникации", "Восток карго транс", "Аппиа", " Диджиталфлай Юкрейн", "Новая сеть", "ТВ Мир", "ТРК "Социальная страна", "Телесистемы Украины", "Тиса", "Фастов-Медиа", "Умные покупки", "ТРК ОЭ", "КС Плюс", " Одесские цифровые коммуникации" и "Медианет-Инвест".

Кроме того, Нацсовет решил оштрафовать 43 компании из-за непредоставления или несвоевременного представления информации о структуре собственности.

Регулятор отметил, что непредоставление или несвоевременное представление такой информации, а также предоставление информации, не соответствующей действительности, является основанием для применения штрафной санкции в размере 5% от общей суммы лицензионных сборов по всем лицензиям, владельцами которых являются нарушители.

Наименьшая сумма штрафа по данной статье составила 0,44 грн., наибольшая - 12,85 тыс. грн.