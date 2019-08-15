Кодирование спутникового телесигнала не повлияет на работу телеком-рынка в Украине - руководитель видеосервиса Megogo

Директор по маркетингу и стратегии базирующегося в Киеве онлайн-кинотеатра Megogo Иван Шестаков считает, что кодирование спутникового телесигнала не повлияет на работу ОТТ-сервисов, а также на работу телеком-рынка в Украине в целом.

"Кодирование никак не отразится на ОТТ-сервисах: мы никак не привязаны к кодированию. Уже отключали аналоговое телевидение, сейчас будут кодировать спутниковый сигнал, и это никак не отразится на телеком-рынке в принципе. Будет небольшое перетекание (абонентов – ИФ)", - рассказал он в ходе встречи с журналистами в Киеве в четверг.

Шестаков ожидает небольшого прироста количества абонентов после кодирования телесигнала, однако считает, что этот прирост не выйдет за рамки стандартных прогнозов.

Директор по маркетингу и стратегии также отметил, что недавно Megogo получил спутниковую и кабельную лицензии для своего телеканала и планирует начать работать в кабельных сетях. В то же время, по словам Шестакова, выход на спутник со своим контентом видеосервис пока не планирует, поскольку это "довольно дорого и сложно окупается, по крайней мере, сейчас".

Шестаков также отметил, что на украинском рынке видеоконтента существенно снизилась доля пиратства. "С каждым годом ситуация становится все лучше. Мы внутри компании оцениваем это для себя, и в 2011 году уровень пиратства в Украине достигал 100%. В 2013 году – 90%. Сейчас весь пиратский рынок - 50-60%", - отметил он.

По словам Шестакова, это связано как с общим ростом количества пользователей и платформ, предоставляющих легальный доступ к контенту, так и с противопиратскими мероприятиями, проводящимися на рынке.

В то же время он подчеркнул, что в некоторых разделах контента - таких как спорт - пиратство все еще остается на первом месте по количеству контента.

Как сообщалось, в начале августа Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес латвийский телеканал Megogo Live в перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Megogo - один из крупнейших в Восточной Европе видеосервис для просмотра онлайн видео и ТВ. Ежемесячная аудитория сервиса, по его данным, составляет 40 млн уникальных пользователей в странах СНГ. Каталог ресурса - более 77 тыс. ед. видео, из которых свыше 5 тыс. художественных фильмов и сериалов, более 1,5 тыс. мультфильмов, порядка 45 тыс. телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 тыс. новостных программ.

Видеоресурс является мультиэкранным. Он доступен на всех топовых платформах на базе iOS, Android, Windows, а также на телевизорах с функцией Smart TV: LG, Samsung, Philips, Sony, Panasonic, Toshiba, в популярных мультимедийных плеерах и медиаприставках, таких как Apple TV, Dune HD, Aura, iNext и др. Отдельное приложение разработано для устройств на Android TV.