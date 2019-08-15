Телеком

15:08 15.08.2019

Нацсовет перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки NewsOne

2 мин читать
Нацсовет перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с отсутствием представителя телекомпании на заседании регулятора.

"Перенесли рассмотрение вопроса о результатах внеплановой проверки NewsOne из-за того, что компания "не получила" приглашение регулятора принять участие в заседании. Это процедурный вопрос, обязательный к исполнению, поскольку в суде телеканал может обжаловать решение Национального совета не по существу, а в связи с возможным нарушением процедуры", - сообщил член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, проект решения, предусматривающий обращение в суд об аннулировании лицензии NewsOne, будет рассмотрен 5 сентября 2019 года.

Как сообщалось, Нацсовет в конце июля 2019 года зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки NewsOne в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Сергей Костинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, по его прогнозам, относительно NewsOne будут применены санкции.

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля.

Теги: #телерадиовещание #нацсовет #newsone
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:17 09.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

12:42 08.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

12:12 08.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

12:04 30.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию обнаружил нарушения в ходе проверки телеканала NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию обнаружил нарушения в ходе проверки телеканала NewsOne

16:50 17.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

19:01 16.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

13:00 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

12:46 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

15:45 15.07.2019
В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

В "Слуге народа" выступают за упразднение Мининформполитики и принятие закона о СМИ

14:36 15.07.2019
Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

ПОСЛЕДНЕЕ

Прокуроры обвинили укравшего данные Capital One хакера в атаках на другие компании

"Триолан" заблокировал сайт "Корреспондента" вместо закрытия доступа пользователей к его блогоплатформам

Американская газета утверждает, что Huawei помогала африканским режимам шпионить за оппонентами

Основатель Rozetka сомневается в пользе введения блокирования нелегально ввезенных телефонов по IMEI

"Киевстар" в сентябре обновит условия для абонентов архивных тарифных планов

lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

Украинцы предпочитают смартфоны с 2 SIM-картами и большим экраном на Android - Vodafone Retail

"Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 г.

Verizon продает сервис блогов Tumblr владельцу WordPress.com

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА