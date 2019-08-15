Нацсовет перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания перенес рассмотрение результатов внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с отсутствием представителя телекомпании на заседании регулятора.

"Перенесли рассмотрение вопроса о результатах внеплановой проверки NewsOne из-за того, что компания "не получила" приглашение регулятора принять участие в заседании. Это процедурный вопрос, обязательный к исполнению, поскольку в суде телеканал может обжаловать решение Национального совета не по существу, а в связи с возможным нарушением процедуры", - сообщил член Нацсовета по телерадиовещанию Сергей Костинский на своей странице в Facebook.

По его словам, проект решения, предусматривающий обращение в суд об аннулировании лицензии NewsOne, будет рассмотрен 5 сентября 2019 года.

Как сообщалось, Нацсовет в конце июля 2019 года зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки NewsOne в связи с намерением канала провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Сергей Костинский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявлял, что если факты нарушений - разжигание вражды - подтвердятся, то, по его прогнозам, относительно NewsOne будут применены санкции.

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля.