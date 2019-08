Прокуроры обвинили укравшего данные Capital One хакера в атаках на другие компании

Бывшая сотрудница Amazon.com Inc. Пейдж Томсон, похитившая данные миллионов клиентов американского банка Capital One Financial Corp., осуществила атаки на еще более чем 30 организаций, пишет Dow Jones со ссылкой на федеральных прокуроров.

Томсон была задержана 29 июля, ей предъявлены обвинения в краже 106 млн документов Capital One в результате одной из самых масштабных кибератак на банки.

Согласно судебным документам, предоставленным прокурорами, Томсон также украла данные более чем 30 других компаний, образовательных учреждений и прочих организаций, при этом размер данных составляет несколько терабайт.

Томсон, которая остается под стражей, должна предстать перед судом для слушания по вопросу об освобождении под залог 22 августа.

Прокуроры попросили суд не освобождать Томсон под залог из-за опасений, что она "прибегнет к угрозам, жестокости или киберпреступлениям". По их словам, она неоднократно угрожала убить других людей и себя. Также прокуроры выразили предположение о том, что Томсон может скрыться от правосудия.

Томсон предположительно воспользовалась распространенной проблемой конфигурации облачных платформ для доступа к данным Capital One. Банк взял на себя ответственность за недостаточную защиту своих систем, но инцидент привел к возникновению вопросов о том, может ли провайдер облачных сервисов банка, Amazon, сделать больше для защиты своих клиентов.