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12:09 15.08.2019

"Триолан" заблокировал сайт "Корреспондента" вместо закрытия доступа пользователей к его блогоплатформам

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"Триолан" заблокировал сайт "Корреспондента" вместо закрытия доступа пользователей к его блогоплатформам

Украинский провайдер "Триолан" полностью заблокировал своим абонентам доступ к сайту украинского еженедельного общественно-политического журнала "Корреспондент".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в контакт-центре провайдера, такое решение принято во исполнение решения суда.

Между тем, как следует из информации о решении суда, размещенной на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), Печерский райсуд Киева обязал операторов и провайдеров Украины заблокировать доступ исключительно к блогоплатформе "Корреспондента".

Комментируя действия провайдера, медиа-юрист Института массовой информации Али Сафаров отметил, что украинские провайдеры имеют право не выполнять решение Печерского райсуда о блокировании сайтов, поскольку не получали непосредственно судебное решение, так как оно было распространено через сайт госрегулятора.

По его словам, это решение является "абсурдным", а текст отсутствует в Госреестре судебных решений, несмотря на то,что не содержит закрытой информации.

"Обращаю внимание: кроме Печерского райсуда Киева, ни один орган государственной власти не обязывал провайдеров программных услуг совершать какие-либо действия на основании этого постановления. Поэтому не все провайдеры выполнили это решение - им просто не поступило соответствующее уведомление от суда. А НКРСИ не имеет прав и полномочий что-либо запрещать - это может сделать только суд. Поскольку это не произошло, суд даже не может привлечь провайдера к ответственности за невыполнение решения", - констатировал юрист.

Блокирование сайта журнала "Корреспондент" в "Триолане" объясняют выполнением решения суда, поскольку оператор - законопослушный провайдер. В то же время он заблокировал доступ ко всему сайту, хотя судебное решение касалось только блогоплатформы "Корреспондента".

Ранее заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов и его супруга Елена Дегрик подали иск с требованием заблокировать медиа, которые разместили критические публикации относительно их деятельности. Печерский райсуд Киева вынес решение, согласно которому были заблокированы 18 ресурсов, в том числе блогоплатформы сайта "Корреспондент", сайт "Информатор" и сайт новостного ресурса UkrPress.

Теги: #провайдер #доступ #сайт #триолан
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