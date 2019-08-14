Основатель Rozetka сомневается в пользе введения блокирования нелегально ввезенных телефонов по IMEI

Блокирование нелегально ввезенных телефонов по IMEI-коду (персональный идентификатор устройства) не принесет пользы украинцам, считает основатель и совладелец компании крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) Владислав Чечеткин.

"Прошлая попытка учитывать телефоны по IMEI была предпринята при Януковиче (четвертый президент Украины Виктор Янукович – ИФ), тогда она превратилась в коррупционную кормушку для дядей, вносивших телефончики в базу. В этот раз инициатива также не принесет пользы абсолютному большинству граждан, прежде всего потому, что большинство схем ввоза сейчас работает через занижение стоимости. А это означает, что все эти трубки попадут в базу", - написал он на своей странице в Facebook.

Чечеткин также отметил, что такое блокирование работает только в "демократической" Турции и инициатором ее введения в Украине стал турецкий оператор Turkcell, являющийся материнской компанией украинского мобильного оператора lifecell.

"Мобильные операторы lifecell и "Vodafone Украина" пытаются "продавить" блокирование нелегально ввезенных телефонов по IMEI. Зачем это нужно операторам? Думаю, они хотят оседлать рынок продаж трубок", - считает основатель Rozetka.

Как сообщалось, "Vodafone Украина" ожидает законодательного решения проблемы импорта "серых" телефонов в 2020 году

Ранее мобильные операторы и отраслевые эксперты заявляли о необходимости дерегуляции телеком-отрасли, введения технологической нейтральности, внедрения Spectrum Sharing (возможность для мобильных операторов делиться частотами) и системы государственного контроля за импортом мобильной техники.