Телеком

16:55 14.08.2019

"Киевстар" в сентябре обновит условия для абонентов архивных тарифных планов

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"Киевстар" в сентябре обновит условия для абонентов архивных тарифных планов

Мобильный оператор "Киевстар" 1 сентября 2019 года обновит условия некоторым абонентам с архивными контрактными тарифными планами.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, абоненты, которых касаются изменения, получат: безлимитный мобильный интернет вместо ограниченного количества мегабайт; фиксированный интернет "Киевстар" без дополнительной платы; возможность использовать минуты на другие номера для звонков на популярные направления за границу; доступ к популярным приложениям и сервисам - Kyivstar Go TV и "Киевстар Футбол", Mobile ID и сервисов Microsoft.

При этом изменения касаются незначительной группы абонентов - менее 0,1% от всех клиентов оператора.

Перечень архивных тарифных планов: "Все по 350", "Все для VIP", "Все для VIP Extra", "Абсолютный Неограниченный", "Безлим Gold", "Безлим Platinum", "Киевстар 4G Premium", "Киевстар 4G Business", "Киевстар 4G Business VIP".

Как сообщалось со ссылкой на отчет материнской компании VEON, чистый доход "Киевстара" по итогам 2018 года составил 18,719 млрд грн, что на 13,2% больше, чем за 2017 год. Показатель EBITDA вырос на 14,2% – до 10,529 млрд грн, при этом маржа EBITDA увеличилась на 0,5 процентных пункта – до 56,2%..

Согласно отчету нидерландской VEON Ltd., она контролирует 100% акций "Киевстара".

"Киевстар" - крупнейший украинский мобильный оператор. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Его услугами по состоянию на конец 2018 года пользовалось около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #тарифы
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