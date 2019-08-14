Телеком

16:06 14.08.2019

lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

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lifecell расширил перечень стран с 4G-связью в роуминге до 40

Мобильный оператор lifecell расширил до 40 перечень стран, в которых абоненты смогут пользоваться 4G-связью в роуминге.

Как сообщила пресс-служба мобильного оператора в среду, недавно в перечень указанных стран добавились Италия, Португалия, Латвия, США, Финляндия и Казахстан.

Другие популярные направления для туристов, в которых lifecell с иностранными партнерами обеспечил 4G/LTE в роуминге, - это Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Испания, Германия, Польша, Турция, Венгрия, Франция, Чехия и Черногория.

Как сообщалось, оператор мобильной связи lifecell в июле 2019 года ввел новые пакеты услуг в роуминге на три и семь дней со стоимостью 85 и 175 грн соответственно.

lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.

По данным компании, на конец первого квартала 2019 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 6,9 млн пользователей.

Теги: #4g #роуминг #lifecell
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