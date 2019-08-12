Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отвергает обвинения пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в давлении следователей на журналистов телеканала "Прямой".

"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой". К сожалению, Петр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, но и искажением информационной реальности, если ему это выгодно. В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное", - написал Труба в своем в Telegram-канале в понедельник.

В то же время, по его словам, у ГБР есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже телеканала "Прямой" бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. "Разница, кажется, очевидна", - отметил глава Госбюро расследований.

Труба подчеркнул, что "следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и это никогда не произойдет".

Ранее в этот день Петр Порошенко заявил журналистам о попытках рейдерского захвата телеканала "Прямой". "Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – ИФ)", - сказал Порошенко и отметил, что ГБР больше трех месяцев "предпринимает попытки терроризировать журналистов".