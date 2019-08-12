Телеком

16:27 12.08.2019

Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

2 мин читать
Труба отвергает заявление Порошенко в давлении на телеканал "Прямой"

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба отвергает обвинения пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в давлении следователей на журналистов телеканала "Прямой".

"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала "Прямой". К сожалению, Петр Алексеевич из государственнического человека превратился в обычного политика, который занимается не только подменой понятий, но и искажением информационной реальности, если ему это выгодно. В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала "Прямой", тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное", - написал Труба в своем в Telegram-канале в понедельник.

В то же время, по его словам, у ГБР есть производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже телеканала "Прямой" бывшему народному депутату Владимиру Макеенко. "Разница, кажется, очевидна", - отметил глава Госбюро расследований.

Труба подчеркнул, что "следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и это никогда не произойдет".

Ранее в этот день Петр Порошенко заявил журналистам о попытках рейдерского захвата телеканала "Прямой". "Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – ИФ)", - сказал Порошенко и отметил, что ГБР больше трех месяцев "предпринимает попытки терроризировать журналистов".

Теги: #телеканал #гбр #труба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:28 12.08.2019
Следователи ГБР проводят обыски на таможнях и постах ГФС

Следователи ГБР проводят обыски на таможнях и постах ГФС

14:29 12.08.2019
Порошенко: ГБР предвзято в расследовании дел, открытых по заявлениям Портнова

Порошенко: ГБР предвзято в расследовании дел, открытых по заявлениям Портнова

13:55 12.08.2019
Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

13:43 12.08.2019
Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой"

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой"

13:19 12.08.2019
Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском" – адвокат

Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском" – адвокат

12:58 12.08.2019
Возле ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами – попали в журналистов

Возле ГБР неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами – попали в журналистов

12:53 12.08.2019
Следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа – директор ГБР

Следующий допрос Порошенко может быть проведен с использованием полиграфа – директор ГБР

09:52 12.08.2019
Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов

Порошенко прибыл на допрос в ГБР как свидетель по делу о возможном уклонении от уплаты налогов

16:17 09.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

15:34 07.08.2019
Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

Порошенко ждут в ГБР на допрос 12 августа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

ПОСЛЕДНЕЕ

В США подали иск против Apple за прослушивание частных разговоров Siri

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 11 FM-частот для местного вещания в 7 областях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

ФГИ на повторном аукционе продал комплекс ГП "Укртелефильм" за 5,1 млн грн

Проект фильма кинокомпании Шефира допущен к конкурсу на получение госфинансирования

Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

lifecell включил Instagram и Twitter в перечень безлимитных соцсетей для своих тарифов

Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

"Метинвест Диджитал" получил статус золотого партнера Microsoft

Facebook намерен изменить брендирование приложений Instagram и WhatsApp

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА