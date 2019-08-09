Нацсовет по телерадиовещанию разрешил трансляцию латвийского телеканала Megogo Live

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внес телеканал Megogo Live (Латвия) в перечень иностранных программ, содержание которых соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

Согласно на сайтк Нацсовета, указанный телеканал транслируется 24 часа в сутки на английском, русском и украинском языках. Реклама и другая коммерческая информация в ходе мониторинга вещания телеканала не зафиксированы.

Телеканал транслирует программы развлекательного направления - культурологические, развлекательные, музыкальные передачи, реалити-шоу, спортивные события, музыкальные новости, телевизионные шоу и фильмы.

ООО "Мегого", обратившееся в Нацсовет за разрешением на вещание на территории Украины, имеет разрешение на трансграничное коммерческое телевизионное вещание программы Megogo Live, выданное Национальным советом электронных средств массовой информации Латвийской Республики, сроком до 15 мая 2029 года.

Megogo - один из крупнейших в Восточной Европе видеосервис для просмотра онлайн видео и ТВ. Ежемесячная аудитория сервиса, по его данным, составляет 40 млн уникальных пользователей в странах СНГ. Каталог ресурса - более 77 тыс. ед. видео, из которых свыше 5 тыс. художественных фильмов и сериалов, более 1,5 тыс. мультфильмов, порядка 45 тыс. телевизионных шоу, концертов и музыкального видео, а также более 20 тыс. новостных программ.

Видеоресурс является мультиэкранным. Он доступен на всех топовых платформах на базе iOS, Android, Windows, а также на телевизорах с функцией Smart TV: LG, Samsung, Philips, Sony, Panasonic, Toshiba, в популярных мультимедийных плеерах и медиаприставках, таких как Apple TV, Dune HD, Aura, iNext и др. Отдельное приложение разработано для устройств на Android TV.