В США подали иск против Apple за прослушивание частных разговоров Siri

В США подали первый иск против Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни, сообщает агентство Bloomberg. Его рассмотрением займется Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии.

Иск был подан на фоне скандала после того, как в конце июля в СМИ распространилась новость о том, что устройства Apple подслушивали разговоры людей с врачами, бизнес-сделки, разговоры наркоторговцев и даже поведение людей в постели. Оказалось, что аудиозаписи сопровождаются метаданными, в том числе местоположением во время записи, контактами пользователя, историей поиска и другими данными, по которым теоретически можно было установить, кто ведет диалог.

Истцы обвиняют компанию в "незаконной и намеренной записи конфиденциальных разговоров пользователей без их согласия". Они также высказали опасения, что записи могут использоваться правительственными службами для сбора образцов голосов граждан. От Apple потребовали удалить все записанные команды пользователей голосовому помощнику Siri. Кроме этого, в иске идет речь и о материальной компенсации, ее размер не уточняется. Иск коллективный, к нему могут присоединиться все желающие, кто пользуется устройствами с Siri.

В Apple ранее заявили, что небольшая доля анонимных записей с запросами к Siri попадают к подрядчикам для того, чтобы они могли прослушать сообщение и оценить, как хорошо Siri справилась с диалогом. Это делалось для того, чтобы помогать голосовым помощникам учиться. В компании заверили, что подрядчики не разглашают полученную информацию и не получают идентификатор Apple ID, который позволяет точно связать запись с конкретным пользователем.

Однако спустя неделю из-за большого общественного интереса Apple все же решила приостановить программу оценки качества Siri по всему миру. Компания пообещала обновить программное обеспечение, которое позволит пользователям отказываться от участия в такой программе. После этого их сообщения не будут прослушиваться посторонними людьми.

Голосовой помощник Siri с 2011 года встраивается в различные устройства Apple: смартфоны, компьютеры, умные колонки. Во многих из них Siri, как и почти все другие голосовые помощники, работает в режиме ожидания активационной фразы "Привет, Сири" или "Hey Siri". Услышав это, устройство начинает записывать речь пользователя, отсылать данные на сервер Apple для обработки, а затем озвучивает ответ или выполняет действие. Таким образом, активационная фраза как бы позволяет пользователю контролировать, что из его разговоров попадает на сервера компании-разработчика, а что остается только между ним и собеседником.

Однако источник газеты Guardian, участвовавший в программе контроля качества Apple, рассказал, что ему доводилось прослушивать и случайные сообщения. По его словам, Siri иногда принимает за свое имя звук расстегивающейся молнии на одежде и включает запись, когда пользователь не ожидает.