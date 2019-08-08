Телеком

12:12 08.08.2019

Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

1 мин читать
Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 22-23 августа проведет выездные внеплановые проверки пяти компаний, которые вещают с логотипом "112 Украина", сообщается на сайте регулятора.

Согласно решениям Нацсовета по телерадиовещанию от 01 августа 2019 года № 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, регулятор проверит ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все – Киев).

"Просим обеспечить условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить документы и их копии, необходимые для приобщения к материалам проверки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Нацсовет утверждает, что указанные компании не придерживаются условий лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".

Теги: #112_канал #проверка #телерадиовещание #нацсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 06.08.2019
НБУ присоединился к развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарах

НБУ присоединился к развитию механизма проверки информации о конечных бенефициарах

16:45 02.08.2019
Нацсовет по телерадиовещанию внепланово проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Нацсовет по телерадиовещанию внепланово проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

20:22 27.07.2019
Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

Расследование в отношении главы полиции Днепропетровщины находится под личным контролем Авакова - Нацполиция

15:41 21.07.2019
КПВВ "Майорское" откроют после проверки на безопасность передвижения граждан – МВД

КПВВ "Майорское" откроют после проверки на безопасность передвижения граждан – МВД

14:25 19.07.2019
"ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с госорганами по экопроверкам

"ArcelorMittal Кривой Рог" вновь подтвердил готовность к сотрудничеству с госорганами по экопроверкам

14:03 19.07.2019
Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

Служебная проверка действий полицейских во время конфликта у "Барабашово" не выявила оснований для дисциплинарных взысканий, материалы направлены в ГБР

16:50 17.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

19:01 16.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

Нацсовет по телерадиовещанию 22-23 июля проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne

13:00 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке

12:46 16.07.2019
Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Все материалы предвыборной агитации с 16 июля должны быть на украинском языке с учетом начала действия закона о языке - Нацсовет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

ФГИ на повторном аукционе продал комплекс ГП "Укртелефильм" за 5,1 млн грн

Проект фильма кинокомпании Шефира допущен к конкурсу на получение госфинансирования

Киевстар, Vodafone и lifecell договорились перераспределить радиочастоты в диапазоне 900 МГц

lifecell включил Instagram и Twitter в перечень безлимитных соцсетей для своих тарифов

Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

"Метинвест Диджитал" получил статус золотого партнера Microsoft

Facebook намерен изменить брендирование приложений Instagram и WhatsApp

"Киевстар" во II кв. увеличил количество смартфонов в сети на 19%

Украинский телеканал UATV расширил присутствие в Германии

НБУ и Госцентр киберзащиты договорились о сотрудничестве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА