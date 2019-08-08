Нацсовет по телерадиовещанию проверит 5 региональных телекомпаний с логотипом "112.Украина"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 22-23 августа проведет выездные внеплановые проверки пяти компаний, которые вещают с логотипом "112 Украина", сообщается на сайте регулятора.

Согласно решениям Нацсовета по телерадиовещанию от 01 августа 2019 года № 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, регулятор проверит ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ" (все – Киев).

"Просим обеспечить условия для проведения проверки и заблаговременно подготовить документы и их копии, необходимые для приобщения к материалам проверки", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Нацсовет утверждает, что указанные компании не придерживаются условий лицензии в части программной концепции вещания и изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Кроме того, Нацсовет обращает внимание на то, что логотипы указанных компаний используют только часть логотипа - "112.Украина".