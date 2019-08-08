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12:09 08.08.2019

ФГИ на повторном аукционе продал комплекс ГП "Укртелефильм" за 5,1 млн грн

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ФГИ на повторном аукционе продал комплекс ГП "Укртелефильм" за 5,1 млн грн

Фонд госимущества (ФГИ) Украины на аукционе 5 августа продал единый имущественный комплекс (ЕИК) государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" за 5,1 млн грн.

"…Продан ЕИК государственного предприятия "Укртелефильм". Это не первая попытка продать этот объект. От бывшей студии телевизионных фильмов остались полуразрушенные помещения по ул. Кирилловской, 160 в Киеве", – написал глава ФГИ Виталий Трубаров в Facebook.

Покупателем выступила компания "Риелтис плюс" (Днепр).

По данным в электронной системе "ProZorro.Продажи", стартовая цена объекта составляла 4,64 млн грн.

В торгах также участвовало ООО "Энвил" с предложением 4,73 млн грн.

Согласно объявлению, лот включает нежилые помещения общей площадью 1,94 тыс. кв. м.

Ранее объект неоднократно выставлялся на торги, при этом стартовая цена до снижения составляла 9,28 млн грн.

ООО "Риелтис плюс" создано в 2017 году, занимается деятельностью агентств по операциям с недвижимым имуществом.

По данным Единого госреестра, владельцем компании является Елена Тищенко (100%).

Зарегистрированный капитал "Риелтис плюс" составляет 50 тыс. грн.

Как сообщалось, в апреле детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование фактов причинения убытков в сумме 68,72 млн грн ГП "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" и открыли материалы уголовного производства для ознакомления трем подозреваемым – бывшему гендиректору, его пособнику - организатору схемы - и директору коммерческой компании.

Теги: #фги #укртелефильм #продажа
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