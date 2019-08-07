lifecell включил Instagram и Twitter в перечень безлимитных соцсетей для своих тарифов

Мобильный оператор lifecell добавил безлимитное пользование сервисами Instagram и Twitter во все тарифные планы, где предусмотрено безлимитное пользование социальными сетями, сообщила пресс-служба компании.

В то же время оператор отметил, что трафик не тарифицируется лишь при использовании официальных приложений Instagram и Twitter, загруженных с Google Play, Apple Store и Microsoft Store, и веб-браузеров.

"Переход по ссылкам на другие сайты из приложений, браузеров и переходы по рекламным баннерам тарифицируются согласно условиям тарифных планов абонентов", - подчеркивают в компании.

Оператор также добавил Instagram и Twitter в перечень соцсетей услуги "Социальные сети".

Согласно статистике lifecell, наиболее популярны среди абонентов оператора видеосервисы - 36% трафика пользователей, браузеры и приложения - 33%, соцсети - 26%, а мессенджеры занимают всего 4% трафика.

По данным на конец второго квартала 2019 года 78% абонентов lifecell являются пользователями смартфонов.

Как сообщалось, lifecell по итогам второго квартала 2019 года увеличил чистый убыток на 41,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 293,2 млн грн, доход оператора во втором квартале возрос на 16,1% - до 1,48 млрд грн, показатель EBITDA – на 41,7%, до 798,8 млн грн.

Активная абонентская база за 2018 год составила 7,3 млн клиентов (сократилась на 8,8%), а общее количество абонентов в сети оператора составило 9,9 млн абонентов (-10,8%).

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.