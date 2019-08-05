Укртелеком" совместно со словенской Iskratel начал строительство оптической сети еще в 66 населенных пунктах

"Укртелеком" начал строительство оптической сети в 66 небольших населенных пунктах различных областей Украины в рамках совместного проекта со словенской телекоммуникационной компанией Iskratel.

Как сообщается на сайте "Укртелекома", в 65 населенных пунктах 16 областей, которые подключили в рамках проекта в начале июля 2019 года, жители уже начинают пользоваться скоростным интернетом и количество их постоянно увеличивается. При этом за последнее время темпы подключения абонентов выросли до сотни в сутки.

Таким образом, работы по строительству оптики ведутся уже в 19 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ривненской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской и Тернопольской.

Как сообщалось, "Укртелеком" инвестирует около 270 млн грн в развитие скоростной оптической сети доступа в интернет по технологии GPON в почти 300 небольших городах и селах, из которых почти 135 млн грн - привлеченные средства Словенского банка развития (SID Bank).

Проект рассчитан на два года и предусматривает строительство более 3,5 тыс. км волоконно-оптических линий и скорость доступа абонентов до 200 Мбит/с, с возможностью пользоваться интернет-телефонией и интерактивным телевидением и будет реализован совместно со словенской телекоммуникационной компанией Iskratel.

ПАО "Укртелеком" завершило 2018 год с чистой прибылью 474 млн грн, что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года. Выручка оператора за минувший год сократилась на 2,3% - до 6,449 млрд грн.