Facebook намерен изменить брендирование приложений Instagram и WhatsApp

Facebook Inc. намерен изменить брендирование принадлежащих компании мобильных приложений Instagram и WhatsApp, добавив подпись "From Facebook" ("от Facebook"), пишет газета The Wall Street Journal.

Кроме того, название материнской компании появится в маркетинговых материалах и в рекламе, показываемой пользователям приложений.

"Мы хотим внести большую ясность в продукты и сервисы, которые являются частью Facebook", - заявил представитель компании Берти Томсон.

Отмечается, что подобная практика уже используется в отношении ряда принадлежащих Facebook приложений, включая Workplace, Portal и Oculus. Однако, по словам источников WSJ, не все члены руководства Facebook поддержали изменения, опасаясь, что более тесная интеграция приложений с материнской компанией может навредить их репутации. Facebook в последнее время оказалась замешана в ряде скандалов, связанных с тем, как компания обращается с личной информацией пользователей.

Между тем на прошлой неделе стало известно, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США проводит проверку в отношении Facebook, изучая ее сделки на рынке слияний и поглощений. Регуляторы подозревают, что соцсеть таким образом пыталась избавиться от потенциальных конкурентов, написала WSJ со ссылкой на информированные источники. За последние 15 лет Facebook приобрела около 90 стартапов, включая фотоприложение Instagram и мессенджер WhatsApp.

Возможным итогом расследования может стать предписание продать приобретенные активы или ограничить связь материнской компании с этими активами. Любое решение может быть опротестовано в суде, где рассмотрение дела может занять несколько лет.

Акции Facebook в ходе предварительных торгов в понедельник дешевеют на 2%. С начала года капитализация компании взлетела на 44%, до $539 млрд.