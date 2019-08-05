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12:23 05.08.2019

НБУ и Госцентр киберзащиты договорились о сотрудничестве

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НБУ и Госцентр киберзащиты договорились о сотрудничестве

Центр киберзащиты Национального банка Украины (НБУ) и Государственный центр киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 2 августа подписали меморандум о взаимодействии и сотрудничестве в сфере кибербезопасности и киберзащиты.

"Взаимодействие команд реагирования CSIRT-NBU (команда реагирования на киберинциденты в банковской системе) и CERT-UA (правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины) существенно повысит киберустойчивость банковской системы Украины к современным вызовам и угрозам, даст возможность эффективнее реагировать и противостоять актуальным киберугрозам, прежде всего, высокого уровня сложности, будет способствовать стабильности банковской системы Украины", - сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, в рамках сотрудничества стороны планируют осуществлять раннее и\или срочное оповещение о выявленных попытках совершения кибератак, уровень и сложность которых может представлять значительную угрозу для банковской системы Украины, критической инфраструктуры и национальной безопасности Украины.

Помимо этого, стороны планируют обмениваться информацией о результатах анализа выявленных киберинцидентов и кибератак, а также рекомендациями и мерами по улучшению уровня киберзащиты.

Стороны также будут обмениваться технической, технологической и справочной информацией в сфере обеспечения киберзащиты и проводить совместные учебные, консультативные и общественно-образовательные мероприятия, обмениваться приобретенным опытом в сфере обеспечения кибербезопасности и киберзащиты, указано в сообщении.

Теги: #госспецсвязь #нбу #сотрудничество #киберзащита
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