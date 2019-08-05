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11:58 05.08.2019

Экс-главред Forbes-Украина будет заниматься новой стратегией развития "Фокуса" после продажи журнала

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Экс-главный редактор издания "Forbes-Украина", создатель YouTube-канала KRYM Владимир Федорин будет заниматься разработкой новой стратегии для журнала "Фокус", который готовят к продаже.

"Я встретился с редакцией "Фокуса". Вот что я сказал на встрече: я здесь, чтобы помочь редакции разработать новую стратегию и начать ее реализовывать", - написал Федорин в Facebook в пятницу.

Экс-главред "Forbes-Украина" сообщил, что планирует разделить редакцию и коммерческую часть журнала и основываться на приоритизации интересов читателя.

"Украина - страна нерассказанных историй. Это - ниша. Поэтому со мной Дима Фионик, один из лучших рассказчиков на рынке", - сообщил Федорин.

Фионик ранее уже работал в "Фокусе" редактором отдела "Большая тема", позже перешел в медиа-проект "Заборона" (проект Катерины Сергацковой, специализируется на сторителлинге).

Федорин намерен превратить "Фокус" в лидера рынка. Планируется, что журнал будет перезапущен уже в сентябре текущего года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что действительный владелец "Фокуса" бизнесмен Анатолий Евтухов продает издание. В то же время, владелец издания не назвал покупателя, ссылаясь на то, что сделка еще не закрыта.

На данный момент в госреестре физ- и юрлиц-предпринимателей конечным бенефициаром издательского дома"Фокус Медиа" указан совладелец и руководитель радиохолдинга Business Radio Group Анатолий Евтухов.

Журнал Фокус издается с осени 2006 года. В декабре 2016 года стало известно, что группа Vertex United одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского продала "Фокус Медиа" Евтухову.

Теги: #сми #стратегия #фокус #продажа #журнал
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