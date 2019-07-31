Apple получила рекордную выручку в III финквартале, прибыль превзошла прогнозы

Apple Inc. сократила прибыль в третьем квартале текущего финансового года и увеличила выручку до рекордного значения, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за квартал, который завершился 30 июня, составила $10,044 млрд, или $2,18 в расчете на акцию, по сравнению с $11,519 млрд, или $2,34 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла всего на 1%, однако этого хватило для того, чтобы установить новый рекорд по этому показателю для третьего финквартала - $53,809 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,09 на акцию при выручке в $53,4 млрд.

Выручка Apple от продажи различных продуктов сократилась в минувшем квартале до $42,35 млрд с $43,1 млрд за тот же период прошлого года. Доход от продажи смартфонов iPhone снизился на 12%, до почти $26 млрд. Тем временем продажи компьютеров Mac увеличились до $5,82 млрд с $5,26 млрд, планшетов iPad - до $5,02 млрд с $4,63 млрд, остальных товаров (часы Apple Watch, "умные" колонки и т.д.) - до $5,53 млрд с $3,73 млрд.

Выручка в сегменте сервисов, включая App Store, подскочила на 13%, до $11,46 млрд с $10,17 млрд.

Apple зафиксировала умеренный рост выручки в Северной и Южной Америке, а также в Японии и Азиатско-Тихоокенском регионе (без учета Китая), благодаря чему удалось компенсировать снижение показателя в Европе и в Китае.

В прошедшем квартале Apple вернула акционерам более $21 млрд, в том числе $17 млрд за счет выкупа собственных акций. Компания выплатит квартальные дивиденды в размере $0,77 на акцию.

Согласно прогнозу Apple, в четвертом финансовом квартале ее выручка будет находиться в диапазоне $61-64 млрд. Консенсус-прогноз для этого показателя составляет $60,9 млрд.

Глава Apple Тим Кук пообещал "грандиозный" конец календарного 2019 года. На этот период компания запланировала презентации нескольких новых продуктов и сервисов.

Котировки акций Apple на дополнительных торгах во вторник выросли на 4,5% после опубликования отчетности. С начала года рыночная стоимость компании увеличилась на 32% и сейчас превышает $960 млрд.