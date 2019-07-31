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09:40 31.07.2019

Суд ЕС обязал сайты с кнопкой "Like" от Facebook предупреждать о сборе данных

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Суд ЕС обязал сайты с кнопкой "Like" от Facebook предупреждать о сборе данных

Сайты, на которых есть кнопка "Like" ("Нравится") Facebook, несут ответственность за сбор личных данных пользователей наравне с этой соцсетью, решил Европейский суд (Люксембург).

Согласно его постановлению, интернет-страницы в таких случаях обязаны предупреждать посетителей о том, что их данные передаются сотрудникам Facebook, и объяснять, с какой целью это делается.

При этом ответственность за их дальнейшую обработку лежит только на соцсети, и другие сайты не имеют права принимать решения, связанные с этим процессом. Суд отметил, что, публикуя кнопку "Нравится", сайт стремится оптимизировать свою рекламу и извлечь экономическую выгоду, сообщает Deutsche Welle.

Данное дело рассматривалось судом в связи с обращением Общества защиты прав потребителей в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, которое обвинило германский интернет-магазин одежды Fashion ID в сборе данных пользователей без их согласия.

Как говорится в постановлении суда, Fashion ID интегрировал в свой сайт кнопку "Gefallt mir" (по-немецки: "Нравится"), что, по всей видимости, привело к тому, что данные пользователя, который открывает страницу магазина, направляются в ирландский офис Facebook. "Очевидно, что эта передача происходит без ведома самого пользователя и вне зависимости от того, зарегистрирован ли он в соцсети", - говорится в постановлении.

В Европейский суд обратился Высший земельный суд в Дюссельдорфе, в который был подан иск против Fashion ID, за разъяснением правоприменения положений законов ЕС о защите личных данных.

Теги: #данные #facebook #суд #соцсети
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