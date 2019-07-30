Sony увеличила операционную прибыль на 18,4% в I финквартале

Японская Sony Corp. в первом финансовом квартале увеличила операционную прибыль на 18,4% благодаря хорошим показателям ее подразделения по производству датчиков изображения.

Как сообщается в пресс-релизе компании, операционная прибыль в апреле-июне составила 230,9 млрд иен ($2,1 млрд) против 195,01 млрд иен за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 176 млрд иен.

Чистая прибыль снизилась на 32,8%, до 152,1 млрд иен с 226,4 млрд иен годом ранее.

Выручка уменьшилась примерно на 1%, до 1,93 трлн иен с 1,95 трлн иен, при прогнозе аналитиков на уровне 1,94 трлн иен.

Квартальная выручка Sony в сфере видеоигр и приставок снизилась до 457,5 млрд иен с 472,1 млрд иен. Выручка музыкального бизнеса выросла до 202,3 млрд иен со 181,5 млрд иен, в сфере кино - до 186,1 млрд иен со 175,1 млрд иен, а в сфере производства датчиков изображений - до 230,7 млрд иен с 202,2 млрд иен.

По итогам финансового года, который завершится в марте 2020 года, Sony по-прежнему рассчитывает получить операционную прибыль в размере 810 млрд иен и чистую прибыль в 500 млрд иен. В то же время компания понизила прогноз выручки - до 8,6 трлн иен с 8,8 трлн иен, ожидавшихся в апреле.

Акции Sony завершили торги во вторник снижением на 0,1% в преддверии выхода отчета. Капитализация компании с начала года выросла на 10%, до 7,34 трлн иен.