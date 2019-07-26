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15:33 26.07.2019

Twitter увеличила выручку и число монетизируемых пользователей, акции взлетели в цене на 6%

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Twitter увеличила выручку и число монетизируемых пользователей, акции взлетели в цене на 6%

Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку во втором квартале 2019 года на 18%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее квартальная выручка составила $841 млн по сравнению с $711 млн за аналогичный период прошлого года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $829 млн.

Выручка от рекламы увеличилась на 21% - до $727 млн.

Чистая прибыль Twitter во втором квартале составила $1,12 млрд, или $1,43 на акцию, по сравнению с $100 млн, или $0,13 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов, в том числе "существенной" налоговой льготы, составила $0,05 на акцию против $0,08 на акцию в апреле-июне прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал скорректированную прибыль на уровне $0,18 на акцию.

Со второго квартала Twitter отказалась от публикации данных о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". Этот показатель в апреле-июне вырос на 5 млн по сравнению с первым кварталом, тогда как эксперты ожидали его повышения на 3 млн.

Таким образом, число монетизируемых ежемесячно активных пользователей Twitter на конец квартала составило 139 млн против 134 млн на конец марта и 122 млн годом ранее.

Согласно прогнозу Twitter, в третьем квартале текущего года выручка компании составит $815-875 млн.

Акции Twitter взлетели в цене на 6% на предварительных торгах в пятницу. Их стоимость выросла почти на 33% с начала текущего года.

Теги: #twitter
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