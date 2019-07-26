Правоохранители задержали воров, укравших 80 м кабеля правительственной связи в Киеве

В ходе отработки Днепровского района Киева оперативники столичной полиции проследили за подозрительными мужчинами и женщиной, которые в дальнейшем проникли в телефонный колодец и вырезали около 80 метров проводов правительственной связи.

"Злоумышленница с помощью инструментов вырезала около 80 метров кабеля. После чего мужчины перерезали указанный кабель на куски и, сложив все в сумку, бежали с места преступления", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

По информации полиции, злоумышленниками оказались 24-летняя местная жительница и двое уроженцев другого государства, 1956 и 1976 года рождения. Все трое ранее попадали в поле зрения правоохранители за кражи и хранение наркотиков.

Следователи изъяли у злоумышленников похищенный кабель правительственной связи и орудия совершения преступления. Нанесен ущерб на сумму 20 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Киеве.