Телеком

14:17 26.07.2019

Правоохранители задержали воров, укравших 80 м кабеля правительственной связи в Киеве

1 мин читать

 В ходе отработки Днепровского района Киева оперативники столичной полиции проследили за подозрительными мужчинами и женщиной, которые в дальнейшем проникли в телефонный колодец и вырезали около 80 метров проводов правительственной связи.

"Злоумышленница с помощью инструментов вырезала около 80 метров кабеля. После чего мужчины перерезали указанный кабель на куски и, сложив все в сумку, бежали с места преступления", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в пятницу.

По информации полиции, злоумышленниками оказались 24-летняя местная жительница и двое уроженцев другого государства, 1956 и 1976 года рождения. Все трое ранее попадали в поле зрения правоохранители за кражи и хранение наркотиков.

Следователи изъяли у злоумышленников похищенный кабель правительственной связи и орудия совершения преступления. Нанесен ущерб на сумму 20 тыс. грн.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Киеве.

Теги: #киев #кабель #воры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:27 26.07.2019
Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

12:50 26.07.2019
НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

12:36 26.07.2019
Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

08:10 26.07.2019
Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

06:50 26.07.2019
27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

18:05 25.07.2019
Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

11:14 25.07.2019
Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

16:40 24.07.2019
НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

07:42 24.07.2019
Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

20:42 23.07.2019
Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

Генпродюсер NewsOne Голованов побывал на допросе в СБУ в связи с намерением телеканала провести телемост с телеканалом страны-агрессора

Международный редсовет рекомендовал телеканалу "112 Украина" воздержаться от показа ленты Оливера Стоуна

Гендиректор "112.Украина" Бенкендорф просит Офис президента, Кабмин и правоохранителей осудить "преступные действия в отношении телеканала"

Команда президента готовит внедрение системы цифровой идентификации граждан

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Vodafone выделит свою башенную инфраструктуру в Европе в отдельную компанию, допускает ее IPO

Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

Huawei построит 4G-сеть в Киевском метро для "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

"Киевстар" совместно с Avast запустил мобильное приложение для защиты детей в интернете

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

Media Group Ukraine договорилась о трансляции международных версий телеканалов "Украина" и "НЛО TV" ОТТ платформой русскоязычного контента Kartina.TV

В посольстве США выразили надежду на тщательное расследование нападения на офис телеканала "112 Украина"

"Электронный кабинет" налогоплательщика начал использовать для входа Mobile ID - "Vodafone Украина"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА