Британский медиарегулятор оштрафовал телеканал RT на 200 тыс. фунтов

Британский медиарегулятор Ofcom в пятницу сообщил, что оштрафовал новостной телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

"В результате расследования мы обнаружили, что RT не смог сохранить должную непредвзятость в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года", - говорится в заявлении Ofcom.

Штрафные санкции вступят в силу посте того, как завершится судебная процедура по ходатайству RT о пересмотре решения Ofcom, поясняет регулятор. Ожидается, что слушания по ходатайству пройдут ближе к концу 2019 года.

Программы, отмечает регулятор, в основном касались существенных тем, вызывающих политические разногласия, и текущей политической повестки.

В частности, по мнению регулятора, телеканал не соблюдал должную непредвзятость, освещая ответ британских властей на инцидент в Солсбери, а также конфликт в Сирии.

"Ofcom сегодня оштрафовал новостной канал RT за серьезные упущения в соблюдении наших правил вещания", - сообщает регулятор.

Помимо штрафа, регулятор обязует RT продемонстрировать зрителям краткое изложение заключений Ofcom в той форме и в те сроки, которые установит регулятор.

Ofcom отметил, что был особо обеспокоен тем, с какой частотой RT нарушал его правила "за сравнительно короткий период времени". Принятые штрафные меры, сообщает регулятор, учитывают те шаги, которые RT предпринял, чтобы обеспечить соблюдение правил Ofcom, а также то, что регулятор до настоящего времени больше не фиксировал других нарушений правил непредвзятости со стороны телеканала.

Телеканал RT считает возмутительной ситуацию, когда британский медиарегулятор Ofcom вынес решение о слишком крупном штрафе, не дождавшись рассмотрения жалоб RT на его замечания, говорится в заявлении телеканала.

"Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию - в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности", - говорится заявлении RT, размещенном на его сайте.

В декабре 2018 года стало известно, что британский медиарегулятор Ofcom может принять ряд мер против телеканала RT, включая штраф в размере 250 тыс. фунтов стерлингов, а также отзыв лицензии. По данным западных СМИ, Ofcom решил, что RT пренебрегал правилами беспристрастности: по данным медиарегулятора, телеканал нарушал эти правила семь раз за шесть недель весной 2018 года. RT намерен через суд добиваться снятия претензий.

В ответ на действия британского регулятора Роскомнадзор 21 декабря начал проверку телеканала BBC World News, а также ресурсов BBC в интернете. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что проверка Роскомнадзором канала ВВС World News - ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT. По его словам, у различных российских ведомств возникали вопросы к корпорации ВВС в связи с освещением ею событий, связанных с РФ, в частности, операции российских Вооруженных Сил в Сирии.

10 января в Роскомнадзоре сообщили о проведении в период с 14 по 31 января проверки вещателя BBC World News в РФ ООО "Бритиш телевижн" на соблюдение им лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

В ведомстве подчеркнули, что Роскомнадзор осуществляет постоянный мониторинг программ телеканала BBC World News, распространяемых в России.

16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что уведомил Ofcom о том, что действия российского ведомства по отношению к BBC в РФ будут зависеть от тех шагов, которые британский медиарегулятор предпримет к российским СМИ в Великобритании, но оно готово обсудить это в ходе личной встречи с зарубежными коллегами.