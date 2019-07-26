Vodafone выделит свою башенную инфраструктуру в Европе в отдельную компанию, допускает ее IPO

Телеком-оператор Vodafone Group выделит собственную башенную инфраструктуру в Европе в отдельную компанию, которая заработает к маю 2020 года, говорится в сообщении компании.

Новая компания объединит 61,7 тыс башен, которыми Vodafone управляет на 10 рынках Европы, 75% этой инфраструктуры расположено в Германии, Италии, Испании, Великобритании.

В течение следующих 18 месяцев Vodafone планирует монетизировать актив - в настоящее время рассматриваются различные варианты сделок, включая IPO, продажу миноритарного пакета акций компании, а также реализацию доли в компании на уровне отдельной страны. Полученную прибыль Vodafone направит на сокращение собственного долга.

В прошлом году Vodafone начала анализ портфеля башенных активов в Европе для того, чтобы повысить эффективность его использования. В ходе этого процесса группа получила несколько предложений, которые касались различных частей башенной инфраструктуры. Исходя из этого, компания сделала вывод, что башенные активы компании могут получить привлекательную рыночную оценку.

Vodafone заявляет о значительных возможностях для повышения операционной эффективности и увеличения арендных ставок для всего портфеля башенной инфраструктуры. При этом актив можно будет монетизировать, сохранив диверсификацию сети и гибкость стратегии в долгосрочной перспективе.

В Vodafone оценивают, что новая компания потенциально может генерировать годовой показатель выручки в размере 1,7 млрд евро и EBITDA в 900 млн евро. Капзатраты на новую компанию прогнозируются на уровне 200 млн евро в год.

Ранее Vodafone объявила о заключении соглашений о совместном использовании сети в Италии, Испании и Великобритании - группа продолжит работу над заключением аналогичных соглашений в других европейских регионах, так как они должны позитивно повлиять на монетизацию башенной инфраструктуры.

С помощью соглашений о совместном использовании Vodafone может получить выгоду за счет более быстрого развертывания технологии 5G на бОльших территориях и с меньшими затратами.

Ранее на этой неделе Vodafone и Telefonica UK (бренд O2) заключили соглашение о совместном использовании башенной инфраструктуры для 5G в Великобритании. Компании считают, что совместное использование инфраструктуры позволит снизить затраты на развитие сети пятого поколения, а также ускорить процесс внедрения 5G.