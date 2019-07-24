Huawei построит 4G-сеть в Киевском метро для "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell

"Большая тройка" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

"Подрядчик работ определен - это компания Huawei, и мы ожидаем начала строительства. Работы финансируют три оператора мобильной связи", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Киевстар".

При этом, стоимость работ в пресс-службах операторов назвать отказались.

В октябре 2018 года "Большая тройка" операторов начала проведение независимого тендера на поставку оборудования и проведения технических работ по переходу на стандарт 4G в столичном метро.