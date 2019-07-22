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14:30 22.07.2019

Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

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Данилюк указал компетентным госорганам на необходимость обеспечения соблюдения санкций к российским соцсетям

 Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк на фоне появления сообщений о возможной отмене санкций относительно российских социальных сетей обратил внимание определенных государственных органов на необходимость обеспечить соблюдение этих санкций и мониторинг их эффективности до завершения срока их действия или отмены.

"Реагируя на сложившуюся ситуацию в информационном поле, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк в порядке контроля за выполнением решений СНБО обратил внимание государственных органов на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения санкций и мониторинга их эффективности до истечения срока их действия или отмены в установленном законом порядке", - говорится в сообщении аппарата СНБО в понедельник.

В СНБО пояснили механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений ввиду увеличения количества сообщений о вероятной отмене санкций в отношении российских социальных сетей на территории Украины.

Так, в соответствии с законом "О санкциях", решения по вопросам применения, отмены или внесения изменений в санкции принимаются СНБО исключительно на основании предложений Верховной Рады, президента Украины, Кабинета министров, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины.

Реализация и мониторинг эффективности введенных в действие указами президента санкций, в соответствии с решениями СНБО, осуществляет Кабинет министров совместно с СБУ и НБУ.

Как сообщалось, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Теги: #госорганы #снбо #данилюк #соцсети
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