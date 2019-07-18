Телеком

15:22 18.07.2019

"Киевстар" совместно с Avast запустил мобильное приложение для защиты детей в интернете

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"Киевстар" совместно с Avast запустил мобильное приложение для защиты детей в интернете

Мобильный оператор компания "Киевстар" совместно с производителем продуктов для цифровой безопасности компанией Avast разработали приложение Star Guard Family, которое позволяет родителям контролировать доступ детей в интернет с мобильных устройств и защитить телефоны от вирусов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, приложение доступно для операционных систем iOS и Android, и позволяет создать безопасную среду для пользования интернетом всеми членами семьи, так как настройки услуги можно установить на 10 мобильных устройствах одновременно.

Функционал Star Guard Family включает: ограничение пользования смартфоном и приложениями, например на время уроков, проверку местоположения ребенка и уведомление о том, что он прибыл домой или в школу, настройку доступа к сети по возрасту, блокировку сайтов и приложений с неприемлемым контентом, контроль уровня заряда телефона и другие полезные функции для защиты ребенка в сети.

В пакет Star Guard Family также входит приложение Star Guard my, которое защищает смартфон от вирусов, очищает память от ненужных данных, защищает графическим или цифровым ключом важные приложения, проверяет безопасность Wi-Fi соединения.

Абонентская плата за пользование услугой составляет 18 грн/месяц.

Как сообщалось, в июне 2018 года "Киевстар" совместно с Одесским управлением Нацполиции Украины запустил совместный социальный проект "Поиск детей" в Одессе. Позже к услуге подключили Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Львовскую, Киевскую, Харьковскую, Полтавскую, Ровенскую, Хмельницкую и Сумскую  области, а также Киев.

В августе 2017 года Национальная полиция Украины и "Киевстар" подписали меморандум о сотрудничестве в поиске пропавших без вести детей.

Теги: #дети #киевстар #приложение #avast
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Интерфакс-Украина
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