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16:50 17.07.2019

Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

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Нацсовет по телерадиовещанию объявляет конкурс на 37 FM-частот для информационно-аналитического вещания

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил конкурс на 37 FM-частот в 14 областях Украины.

Согласно сообщениию на сайте Нацсовета, в программной концепции конкурса предусмотрено, что в общем объеме вещания не менее 50% должны составлять передачи информационно-аналитического и публицистического направления.

При этом все передачи должны звучать на украинском языке. Кроме того, запрещено ретранслировать программы и использовать исходные данные других вещателей.

Среди выставленных на конкурс частот является частоты в столице и областных центрах - Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде.

Заявки на участие в конкурсе Нацсовет принимает с 16 августа по 16 сентября (18:00) 2019 года. Подведение итогов конкурса должно состояться до 15 ноября.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телерадиовещания 11 июля принял решение об объявлении шести радиоконкурсов на 170 FM-частот с целью развития Общественного, военно-патриотического и местного вещания.

Теги: #телерадиовещание #частоты #нацсовет
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