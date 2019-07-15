В посольстве США выразили надежду на тщательное расследование нападения на офис телеканала "112 Украина"

В посольстве США в Украине заявляют, что надеются на расследование недавнего обстрела здания офиса телеканала "112 Украина".

"Физические нападения на любых журналистов или офисы любых медиа недопустимы. Мы надеемся на тщательное расследование недавнего нападения на офис телеканала 112", - говорится в заявлении, опубликованном в микроблоге посольства в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в ночь на субботу неизвестные выстрелили в фасад здания телеканала "112.Украина" из гранатомета, никто не пострадал, полиция квалифицировала событие как теракт.